Riforma della Giustizia, Cartabia: "Grande sfida ma ce la faremo"

Una giustizia "più veloce ed efficiente", capace di "disinnescare" i conflitti prima che esplodano: è il messaggio lanciato dalla guardasigilli Marta Cartabia, illustrando le riforme della giustizia ad una selezionata platea della business community Usa, nella residenza dell'ambasciatrice italiana a Washington. "Sappiamo molto bene che in Italia come negli Usa stiamo vivendo in società estremamente polarizzate, dove i disaccordi si trasformano facilmente in conflitti, che diventano rabbia, proteste, dissenso irragionevole", ha spiegato. "Per questo - ha proseguito - sosteniamo l'idea di negoziare le dispute, le mediazioni, le negoziazioni assistite nelle cause civili e la giustizia ristoratrice nei procedimenti penali. Sappiamo bene che la sfida è formidabile ma crediamo di potercela fare. La questione tempo è importante anche per le vittime dei crimini le cui denunce meritano interventi rapidi in tempi ragionevoli", ha aggiunto Cartabia. (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, COSA PREVEDE)