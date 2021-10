Ddl Zan, Renzi: "Bocciatura in Senato disastro politico di Letta"

"Sul ddl Zan si è consumato un disastro politico, gestito con totale incapacità dal Pd di Enrico Letta, che prima ha fatto un'apertura in tv e poi ha deciso di andare al muro contro muro, giocando una partita ideologica sulla pelle delle persone. E naturalmente perdendola, come era chiaro per tutti quelli che conoscono il Senato, la politica e, soprattutto, la matematica”. L’analisi del voto sul ddl Zan che Matteo Renzi affida alla sua newsletter e a un video sui social è un duro attacco nei confronti del segretario del Pd. “Si è consumata una figuraccia della classe politica, incapace di dire parole chiare sui diritti civili, tornando indietro di vent'anni – continua Renzi - noi siamo quelli che hanno messo la fiducia sulle unioni civili, loro quelli che hanno affossato il ddl Zan”.