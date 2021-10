Il capo dello Stato ha inviato un messaggio al presidente dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Rafforzare la cultura della legalità e della prevenzione", ha affermato

"Le tragedie a cui stiamo assistendo senza tregua sono intollerabili e devono trovare una fine, rafforzando la cultura della legalità e della prevenzione. Le leggi ci sono e vanno applicate con inflessibilità". È quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Le vittime degli incidenti sul lavoro - ha aggiunto il capo dello Stato - sono persone che escono di casa con progetti per il futuro e attività dirette ai loro cari. Il luogo di lavoro deve essere il posto da cui si torna. Sempre" (GLI ULTIMI INCIDENTI - IL PIANO DEL GOVERNO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO).