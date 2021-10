I risultati a Sulmona e chi erano gli altri candidati

A Sulmona, così come in oltre mille comuni italiani, i cittadini erano stati chiamati alle urne il 3 e il 4 ottobre per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. L’affluenza finale è stata del 63,35%, contro il 65,98 delle precedenti elezioni. Oltre a Di Piero e Gerosolimo, in corsa c’erano anche Vittorio Masci, candidato del centrodestra che si è fermato al 23,45%, ed Elisabetta Bianchi, candidata di “Direzione Sulmona” che ha ottenuto il 2,74% dei voti.