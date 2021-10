Le adesioni degli aspiranti sindaci sono arrivate prima del voto del primo turno e ora la testata sta lavorando per realizzare nei prossimi giorni gli incontri tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti per Roma e Paolo Damilano e Stefano Lo Russo per Torino. Condotti da Fabio Vitale, andranno in onda sui canali 100 e 500 Sky e in streaming sul sito di Sky TG24 Condividi:

In vista dei ballottaggi del 17 e 18 ottobre, che individueranno gli ultimi sindaci delle elezioni amministrative 2021, Sky TG24 sta organizzando un Confronto tra candidati sindaci alla guida delle città di Roma e Torino. La testata ha ricevuto le adesioni degli aspiranti sindaci prima del voto del primo turno e sta lavorando per realizzare nei prossimi giorni i due incontri, condotti da Fabio Vitale, rispettivamente tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti per Roma e Paolo Damilano e Stefano Lo Russo per Torino.

La casa dei Confronti vedi anche Risultati elezioni comunali: commenti dei politici, da Letta a Tajani Sky TG24 si conferma così la casa dei Confronti, con un format che da anni si caratterizza per l’utilizzo di regole certe e condivise e domande chiare e uguali per tutti, focalizzato unicamente sui contenuti. Prosegue dunque l’impegno del canale, che da anni sostiene l’importanza dei confronti politici, al fine di informare i cittadini su programmi e proposte delle coalizioni e favorire una scelta quanto più possibile informata e quindi consapevole.

Le regole vedi anche Elezioni comunali Torino, Lo Russo e Damilano al ballottaggio In onda prossimamente su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del digitale terrestre), i Confronti avranno lo stesso format e regole utilizzati nei precedenti incontri ospitati da Sky: risposte scandite da un countdown, medesime possibilità di replica per tutti, un appello finale. I candidati si disporranno in studio secondo un ordine definito per sorteggio. Il regolamento sarà condiviso in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky TG24, in cui si svolgerà anche il sorteggio per l’ordine di posizionamento.