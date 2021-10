Elezioni comunali, alle 12 affluenza al 12,67%

Il dato definitivo delle 12 diffuso dal Viminale sugli aventi diritto che sono andati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Per le Regionali in Calabria, affluenza al 7,41%. Si vota oggi, fino alle 23, e domani, dalle 7 alle 15

Alle ore 12 del 3 ottobre, per le elezioni comunali ha votato il 12,67% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni la percentuale allo stesso orario era stata del 17,74: il 5 giugno 2016, però, si votò in un solo giorno e quindi un confronto non è possibile. I numeri sono forniti dal Viminale, che raccoglie i dati di 1.153 comuni al voto per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, e non includono le Comunali in corso in Friuli-Venezia Giulia. Alle urne 20 capoluoghi di provincia, tra cui sei di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Al momento, la regione in cui si è registrata l'affluenza maggiore è la Liguria, al 16,41%, mentre la più bassa è in Basilicata al 10,63 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - LE FOTO).