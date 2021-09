Conte: "Lega in confusione, a rischio la tenuta del governo Draghi"

"La Lega è in confusione totale, ha una conflittualità interna che preoccupa molto" e il caso Morisi "è un ulteriore elemento che si aggiunge al caos. Queste fibrillazioni possono far male al governo". Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte in un’intervista alla Stampa . "Spero che la Lega si chiarisca le idee", "con questa maggioranza e questi problemi mi sembra improbabile arrivare al 2023", risponde l'ex premier.

"Draghi al Quirinale? Non partecipo a gioco destabilizzazione"

Interpellato sulla posizione del ministro leghista Giancarlo Giorgetti a proposito di Mario Draghi al Quirinale, per poi andare al voto, Conte ribatte: "Anche su questo vedo grande confusione", "io non partecipo al gioco della destabilizzazione". Conte poi annuncia che "dopo questa tornata elettorale" inviterà "i leader dei partiti a confrontarsi" sulle riforme istituzionali. Il governo Draghi, a suo avviso, "sta lavorando, ma può fare di piu'", ad esempio "abbiamo i vaccini e abbiamo il Green pass, è il momento di aprire cinema e teatri al 100%, ci vuole più coraggio". Il salario minimo "va fatto", sostiene, il reddito di cittadinanza, "dobbiamo migliorarlo". L'ex premier torna anche sui decreti sicurezza: "Ho criticato già all'epoca la parte sull'immigrazione, col senno di poi avrei dovuto contrastare con piu' forza la modifica della protezione umanitaria".

Conte: "M5s ha grande energia in vista delle amministrative"

Sulle amministrative, Conte dice: "Abbiamo grande energia in vista di questo voto", "abbiamo proposte politiche forti a Napoli, a Bologna con il Pd, in Calabria e anche a Roma", dove "Raggi è partita con un'eredità difficile, ma gli ultimi sondaggi la danno in forte risalita". Quanto a possibili alleanze per il ballottaggio a Torino, ribatte: "Corriamo da soli e non spostiamo voti come pacchi postali. Il Pd ha fatto la sua scelta, se ne assuma la responsabilità".