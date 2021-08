"Tutto il mondo accademico, incluso i Conservatori, si è attivato per dare ospitalità attraverso borse di studio, residenze e iscrizioni ai nostri corsi di laurea, anche perché sappiamo bene che i rifugiati se riusciamo a inserirli veramente nella società, tanto meglio è per tutti: per noi e per loro".

E' quanto dice la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa a Sky TG24, riprendendo l'appello del presidente della Repubblica Mattarella sull'Afghanistan (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). "Non solo abbiamo quel centinaio di ragazzi e di ragazzi che aspettano di arrivare", ha ricordato la ministra, "ma anche gli artisti e le artiste".