La capitale è circondata dalle forze delle milizie ribelli. Mentre continuano le procedure di evacuazione delle ambasciate sul territorio, le istituzioni del mondo esprimono la loro preoccupazione. Il presidente Usa Biden: "Qualsiasi azione contro personale Usa sarà accolta con una rapida e forte risposta dell’esercito americano". Papa Francesco: "Pregate affinché cessi il frastuono delle armi" Condividi:

L’Afghanistan è nel caos (COSA STA SUCCEDENDO IN DIRETTA - DALLA CAMPAGNA MILITARE USA AL RITORNO DEI TALEBANI). Le milizie ribelli dei talebani nella mattinata di oggi, domenica 15 agosto, sono entrate anche nella capitale Kabul, dove sono iniziate le procedure di evacuazione del personale delle ambasciate internazionali. Mentre i talebani si fanno strada nella capitale, arrivano le reazioni delle istituzioni di tutto il mondo, che seguono con preoccupazione gli ultimi sviluppi dell'avanzata dei ribelli. Papa Francesco ha commentato gli eventi durante l’Angelus, lanciando un appello per la pace nel Paese. Il presidente Usa Joe Biden ha invece fatto sapere che gli Stati Uniti non esiteranno a lanciarsi in una controffensiva militare in caso di attacchi contro il personale Usa, pur difendendo la scelta di ritirare le truppe dall'Afghanistan dopo 20 anni missione militare.

Papa Francesco: "Preghiamo affinché cessi il frastuono delle armi" vedi anche Afghanistan: talebani arrivati a Kabul. Ponte aereo per italiani "Mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo. Solo così la martoriata popolazione di quel Paese, uomini, donne, anziani, bambini, potrà ritornare alle proprie case, vivere in pace e sicurezza nel pieno rispetto reciproco", ha detto il Pontefice.

Biden: “Azioni contro personale Usa saranno accolte con forte risposta dell’esercito” leggi anche Afghanistan, associazione Pangea: talebani entrati a Kabul. VIDEO Come l’Italia, anche gli Stati Uniti sono impegnati nelle operazioni di rimpatrio del proprio staff diplomatico dall’Afghanistan: l’amministrazione Biden ha inviato 5mila marines per l’evacuazione di 30mila concittadini americani entro il 31 agosto. Il presidente Usa ha rilasciato un comunicato ufficiale, dove dichiara di aver “ordinato al Segretario di Stato di sostenere il presidente Ghani e altri leader afghani mentre cercano di prevenire ulteriori spargimenti di sangue e di perseguire una soluzione politica”. Mentre prosegue il rientro delle truppe Usa dal territorio afghano, Biden ha anche annunciato di aver comunicato ai rappresentanti dei talebani a Doha “che qualsiasi azione da parte loro che metta a rischio il personale statunitense o la nostra missione sarà accolta con una rapida e forte risposta dell’esercito americano”. Inoltre, tramite il lavoro dell’ambasciatore Tracey Jakobson, Biden ha detto che gli Stati Uniti sono al lavoro “per evacuare migliaia di coloro che hanno aiutato la nostra causa e le loro famiglie. I nostri cuori sono con i coraggiosi uomini e donne afghani che ora sono a rischio”



Biden: “Infinita presenza americana non era accettabile” vedi anche Afghanistan, fuga da Kabul: oggi ponte aereo per italiani Biden ha anche commentato la scelta, annunciata negli scorsi mesi, di ritirare ufficialmente i soldati dell’esercito americano dall’Afghanistan, impegnati da 20 anni “per sconfiggere le forze” che hanno attaccato gli Stati Uniti l’11 settembre 2001. Per il presidente Usa “un’infinita presenza americana nel mezzo del conflitto civile di un altro Paese non era accettabile per me”.



Salvini: “Lasciare donne e bambini ai tagliagole islamici non è umano” leggi anche Afghanistan, Papa Francesco: “Cessi il frastuono delle armi” Il leader della Lega Matteo Salvini ha invece definito come “non umana” la scelta del governo italiano di ritirare anche le proprie truppe dall’Afghanistan, lasciando “donne e bambini in mano ai tagliagole islamici, dopo anni di battaglie e sofferenze”.