M5s, la base dà il via libera allo Statuto di Conte

Gli iscritti M5s hanno approvato a larghissima maggioranza il nuovo Statuto del Movimento proposto dall'ex premier Giuseppe Conte. "Gli aventi diritti al voto sono 113.894, hanno votato in queste due giornate in 60.940, quindi il quorum è stato ampiamente superato. Sono stati 53.238 sì al nuovo Statuto, pari all'87,36% e hanno votato no 7702", ha spiegato Crimi in una diretta Fb. Il 5 e 6 agosto gli iscritti voteranno sulla piattaforma Skyvote la proposta del garante Grillo di eleggere Conte presidente del Movimento 5 Stelle.

Conte: "Grande giorno e un punto di ripartenza"

leggi anche

M5s, Valentina Sganga è la candidata sindaca a Torino

"Oggi è un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica, in particolare per tutti coloro che si riconoscono nel progetto politico-sociale che segna il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Siamo quello in cui crediamo. Crediamo nella democrazia partecipata quale motore per dare ancora più forza alla nostra presenza sui territori e nelle istituzioni. Il voto di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma di ripartenza. Abbiamo un grande lavoro da fare, e come sempre dobbiamo farlo tutti insieme". Lo scrive Giuseppe Conte su Fb ringraziando tutti coloro che hanno partecipato al voto.