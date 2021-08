Salvini a Sky TG24: "Green pass a scuola? Non roviniamoci l'estate"

Il leader della Lega ha risposto a varie domande sull'obbligo della certificazione, le Olimpiadi e la questione ius soli, l'elezione del presidente della Repubblica e le prossime amministrative Condividi:

"Ho appena sentito Malagò: ma già oggi la legge prevede che si possa avere la cittadinanza a 18 anni. Non c'è bisogno di cambiare la legge", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Sky TG24, commentando le parole del presidente del Coni che ha parlato di ius soli "sportivo". "Ora godiamoci le medaglie e basta". Salvini ha commentato anche l'uso del Green pass in relazione al possibile obbligo scolastico. "Siamo al 2 agosto, è presto per parlare di queste cose: vuol dire rovinare l'estate agli italiani". Il leader della Lega si mostra convinto della permanenza della Lega nella maggioranza di governo: "Noi al governo ci stiamo e stiamo bene". E per il futuro guarda a Palazzo Chigi: "Sono pronto ad assumermi l'onere e l'onore di ricoprire quell'incarico".

"Green pass? Non roviniamoci l'estate" vedi anche Covid, dalla scuola al green pass: i nodi sul tavolo del governo “Non roviniamoci l’estate”, ha detto Salvini rispondendo sull'obbligo della certificazione verde che il governo ha introdotto dal 6 agosto. A proposito dell'ipotesi dell'estensione del Green pass anche per i trasporti e la scuola, ha detto: "Siamo solo a inizio agosto. È presto per pensare a questioni che ci riguarderanno a metà settembre". Ha poi aggiunto: “Guardiamo i numeri: qualora la situazione dovesse peggiorare dovremo correre ai ripari. Ma parlare adesso, il 2 agosto, di green pass vorrebbe dire rovinare il turismo. Lo faremo più avanti, seguendo i dati", ha detto Salvini. "E poi mi chiedo e chiedo anche al ministro Speranza - aggiunge - perché tenere chiuse le discoteche, una decisione che sta aiutando le feste illegali".

“Agosto è il mese giusto per un centrodestra unito” leggi anche Meloni: “Non sono no vax, ma sono contraria all’obbligo vaccinale” "Noi al governo ci siamo e ci stiamo bene. Semmai è qualche ministra che è pagata per occuparsi della sicurezza nazionale che deve dimostrare di saperlo fare. Non è la Lega ma Lamorgese che deve fare bene il suo lavoro e a dover decidere cosa fare", ha detto Salvini riferendosi alla questione immigrazione. “È inutile chiedere il green pass alla famiglia che va in vacanza quando poi abbiamo migranti che sfuggono al controllo dello Stato”. Salvini ha poi risposto sull'accordo con il centrodestra e la possibilità di creare una federazione: "Agosto è il mese giusto per un centrodestra unito: sulla federazione ci stiamo lavorando". Sulle voci che vorrebbero invece il segretario della Lega vicino a un'alleanza con Matteo Renzi, Salvini ha risposto: "Io e Renzi abbiamo strade e obiettivi diversi: l'importante è stato aver mandato via Conte e il codazzo di Casalino".