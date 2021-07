L’Isis minaccia l’Italia e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L'editoriale dell'ultimo numero del settimanale Al Naba, voce del gruppo terroristico, si è soffermato sulle preoccupazioni dell'Italia per la presenza dell'Isis in Africa e sull' incontro della coalizione anti-Daesh presieduta dal ministro degli Esteri italiano e dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, "nella Roma dei crociati”. Immediata la solidarietà bipartisan per il titolare della Farnesina. E anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso pieno sostegno e profonda solidarietà a Luigi Di Maio. "La conferenza anti Daesh da lui presieduta è stata un successo. Il Governo resta impegnato nel contrasto al terrorismo", sottolinea Draghi. Anche l'ex premier Giuseppe Conte, ha parlato di "minacce inaccettabili”.

Il messaggio dell’Isis

"Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell'alleanza dei crociati a Roma è il tema dell'Africa e della regione del Sahel", si legge nel pezzo pubblicato giovedì dalla rivista dell’Isis. "Il ministro degli Esteri italiano ha ammesso che 'non è sufficiente' combattere l'Isis in Iraq e Siria, ma bisogna guardare 'ad altre regioni' in cui è presente, ha definito 'preoccupante' l'espansione dello stato islamico in Africa e nel Sahel, affermando che proteggere la regione significa proteggere l'Europa". "Non c'è dubbio che i timori di Roma siano fondati", continua il pezzo, "i mujaheddin hanno minacciato Roma dai deserti dell'Iraq... e i mujaheddin dello stato islamico aspettano ancora la realizzazione della promessa fatto loro da Dio l'Onnipotente: questa è Dabiq, questa è Ghouta, questa è Gerusalemme e quella è Roma, noi vi entreremo sicuramente, arriveranno epiche battaglie stanno arrivando".