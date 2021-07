Palazzo Madama ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere i senatori. Sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che è mancato il quorum dei due terzi. Prima era riservato a chi aveva compiuto 25 anni

Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato. Con questo voto il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che alla Camera sono mancati i due terzi. Fino a ora il voto per eleggere i rappresentanti in Senato era riservato alle persone con almeno 25 anni compiuti.