Tajani a Sky TG24: "Berlusconi sarebbe ottimo Presidente Repubblica"

“Berlusconi al Colle? Io credo che sia prematuro lanciare candidature. C’è il presidente Mattarella che sta lavorando molto bene". Risponde così a Lavinia Spingardi, il coordinatore di Forza Italia, ospite di 'Agenda' su Sky TG24. Tajani però, in vista della prossima scadenza di mandato del Capo dello Stato, ammette: "Detto ciò, se me lo chiede, io credo che Berlusconi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica”.

Sul manifesto sovranista della destra europea - firmato anche da Carroccio e Fratelli d'Italia, e rivendicato da Salvini - precisa: “Non è il mio documento, ma non si parla dell’uscita dall’Europa e questo è già un passo avanti" e poi aggiunge: "Ma in Europa si vince solo con il Ppe”.

Il Referendum sulla giustizia

“La battaglia per la giustizia è una battaglia storica del nostro partito, dobbiamo ridurre i tempi e servono processi giusti. Serve una riforma del Csm, ci sono tante cose da cambiare. Senza una riforma della giustizia dubito che possa esserci una ripresa importante”. E infine aggiunge: "Il referendum deve servire ad incoraggiare il Governo per la riforma, è un aiuto per il Governo. La raccolta di firme serve da impulso, per questo siamo mobilitati…”.