Referendum sulla Giustizia, Lega e Radicali avviano raccolta firme

Parte oggi la campagna di raccolta firme della Lega per i referendum sulla giustizia. Appuntamento fino a domenica con 1.200 gazebo in altrettante piazze da Nord a Sud e in tutti i municipi d'Italia. Sono sei i quesiti che Lega e radicali vogliono portare in cabina elettorale: la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del decreto Severino.

Le dichiarazione di Matteo Salvini approfondimento Riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, le proposte Rispetto alla posizione della Lega, una delle forze di maggioranza del governo Draghi, Salvini ha chiarito che dà pieno sostegno alle riforme di Draghi e Cartabia, “ma i cittadini potranno dare una bella spinta" e ha poi definito questa campagna referendaria "una pacifica rivoluzione”, che potrà “fare, dopo 30 anni, quello che non ha fatto la politica in Parlamento". "Penso che ci sarà un'adesione straordinaria. Sono referendum che stimolano il Parlamento a fare la riforma della giustizia. Se il Parlamento non la farà, ci penseranno i cittadini italiani, nella primavera prossima. Sarà un aiuto - ha aggiunto Salvini - al ministro Cartabia e al governo per chiedere di accelerare. E' uno strumento per liberare magistratura dalle correnti e dalla politica".