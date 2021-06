La discussione sui fondi per Roma

Gualtieri ha parlato anche delle polemiche sui fondi per la Capitale. Ai suoi avversari che dicono che nel Recovery Plan non ci sono soldi per Roma, lui ha risposto: “Farò un corso di lettura del Recovery Plan per Calenda, Michetti e gli altri candidati”. “L’unica città – ha aggiunto – che ha una voce specifica è Roma e sono questi 500 milioni per Roma Caput Mundi, per turismo, parchi, eccetera. Poi ci sono fondi che sono per delle funzioni che sono a disposizione di tutte quelle città che sapranno fare progetti. Ci sono fondi per gli asili nido, la rigenerazione urbana, housing sociale, i fondi del 110% che si potrebbero usare per le case popolari, per le case per la salute, i centri dell’impiego, la banda larga, la ricerca, la scuola”. Gualtieri ha però avvertito: “Ci sono tantissimi fondi che Roma non prenderà se non presenterà dei progetti in tempo. Di quelli per le metropolitane infatti ne ha presi pochi, è l’unica cosa vera che dicono i miei avversari, ma non perché non glieli volevamo dare, ma perché non c’erano i progetti pronti e i progetti vanno realizzati entro il 2026 e Roma si è presentata senza progetti per le metropolitane. Questa è stata colpa di chi non ha fatto progettazione. Se Roma sprecherà questa opportunità non avrà futuro”.