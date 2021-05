Il segretario del Partito Democratico, all’assemblea di Articolo Uno, parla della futura collaborazione tra le tre forze politiche in vista delle prossime elezioni, sia nazionali che amministrative: “La nostra lealtà reciproca è la base per presentarci agli italiani”. Sul leader della Lega Matteo Salvini, assieme a cui i dem al momento appoggiano il governo Draghi: “Evidente differenza, le nostre strade divergono” Condividi:

Alle prossime elezioni politiche il Partito Democratico correrà insieme al Movimento Cinque Stelle e a Leu. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all’assemblea di Articolo Uno: “Saremo parte di una proposta comune, ne sono convinto. Potremo farlo perché siamo persone che sanno ascoltarsi, parlarsi, si stimano tra di loro. Questa è una marcia in più incredibile. La nostra lealtà reciproca è la base per presentarci agli italiani”.

“Con Salvini strade divergano” vedi anche Elezioni Comunali a Roma, Gualtieri si candida alle primarie del Pd Letta ha anche preso le distanze da Matteo Salvini, al momento tra le quote della maggioranza di governo insieme al Pd. In un’intervista a La Repubblica, il leader del Carroccio ha criticato l’approccio dei dem nei confronti delle riforme nel calendario dell’esecutivo: “Non sarà questa maggioranza a riformare giustizia e fisco. La ministra di Giustizia Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura”. Commentando queste dichiarazioni, Letta ha definito “evidente la differenza” tra il proprio partito e quello di Salvini. Ha poi aggiunto: “Reagisco in modo molto netto e chiaro alle parole di Salvini. Se quella è l'intenzione con cui sta al governo credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere. Abbiamo un approccio completamente diverso. Questo governo è qui per fare le riforme. Lo appoggiamo perché le riforme per gli italiani sono fondamentali anche per far sì che i soldi dalla Ue arrivino e siamo in condizioni di spenderli. Se Salvini dice che non si fanno le riforme, Salvini tragga le conseguenze ed esca da questo governo, che è fatto per fare le riforme”.

L’appoggio di Conte e la linea comune per le amministrative leggi anche Elezioni Comunali, Letta: "A Roma e Torino nessuna convergenza Pd-M5s" Anche l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto, in videoconferenza, all’assemblea di Articolo Uno, parlando di un “arricchimento reciproco” tra Pd e M5S e di “una salda collaborazione che deve continuare”. Letta, dal canto suo, si è detto “in linea” con l’approccio di Conte per le prossime elezioni amministrative, nonostante negli scorsi giorni siano emerse difficoltà nella ricerca di candidati e di programmi comuni in città importanti come Roma e Torino. “Dobbiamo farne una tappa di convergenza verso le politiche, consapevoli delle difficoltà in alcune città che non dobbiamo nasconderci e sapendo che c'è una legge elettorale da applicare”. Il segretario dem ha poi aggiunto che, al momento, “la democrazia è malata e non può continuare così”, chiedendo una riflessione su nuove forme di partito e citando una possibile soluzione basata su una “piattaforma digitale interna ma aperta anche agli esterni”.