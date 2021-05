Si celebra oggi, 9 maggio (anniversario dell’uccisione di Aldo Moro), il giorno della memoria dedicato a chi è morto a causa del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Il presidente della Repubblica parla degli anni più difficili per l'Italia: "Fu una guerra asimmetrica". Poi ringrazia Macron per i recenti arresti degli ex terroristi rossi italiani in Francia

La completa verità sugli anni di piombo "è un'esigenza fondamentale per la Repubblica". Queste le parole di Sergio Mattarella in un’intervista rilasciata a La Repubblica nel giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente della Repubblica parla della stagione del terrorismo in Italia, di cui "ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità, non completamente chiarite", ma anche dei recenti arresti degli ex terroristi rossi italiani in Francia. Ringraziando Macron, il capo dello Stato si augura "che possa avvenire lo stesso per quanti si sono sottratti alla giustizia italiana e vivono la latitanza in altri Paesi".