L'invito di Salvini a Fedez

“Fermo restando che il partito nel quale ho deciso di militare è un partito di ispirazione liberale, che difende la libertà”, continua Bagnai. “La libertà delle persone di comportarsi come credono, finché ciò non lede i diritti altrui e anche la libertà di esprimersi, finché questo non lede i diritti altrui. Peraltro il nostro ordinamento ha già tanti strumenti giuridici per assicurare che ciò non accada”. “Quindi – ribadisce il senatore – è un dibattito che in realtà ho un po' di difficoltà a capire”. E, riferendosi all’invito che il leader del Carroccio ha rivolto al rapper lombardo, Bagnai afferma: “La cosa corretta è che parlando si appianino le differenze. Se l’incontro che il segretario Salvini ha sollecitato ci sarà, sarà sicuramente un arricchimento per entrambi i partecipanti".