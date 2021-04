Ascesa e declino dell’Antipolitica

Gli ultimi cinquant’anni sono stati i decenni della fine della rivoluzione politica, ma pure del trionfo di quella antipolitica. Ed è la crisi di questa seconda rivoluzione, quella antipolitica, che stiamo vivendo oggi Condividi:

Nel secondo decennio del XXI secolo si è chiusa (forse) una fase storica rivoluzionaria durata quasi mezzo secolo. Se non partiamo da questa premessa difficilmente potremo capire che cosa stia succedendo all’Occidente, alla democrazia e, più in generale, all’ordine mondiale. «Ohibò» – obietterà chi legge – «una rivoluzione negli ultimi cinquant’anni? Ma è vero semmai il contrario: questi sono stati i decenni della fine della rivoluzione!». Sì e no: sono stati i decenni della fine della rivoluzione politica, ma pure del trionfo di quella antipolitica. Ed è la crisi di questa seconda rivoluzione, quella antipolitica, che stiamo vivendo oggi. Ma andiamo con ordine. La fuga dalla politica e l’utopismo degli anni Novanta Il comunismo è stato la più importante e duratura utopia politica del Novecento, ma il suo tramonto ha cominciato a farsi visibile già negli anni Sessanta del secolo scorso. Il Sessantotto ha rappresentato l’estremo tentativo di rigenerarlo, a ovest del Muro coi moti studenteschi e operai, a est con la Primavera di Praga. Il fallimento di quel tentativo ha dato avvio alla fuga dalla politica come attività collettiva, ideologicamente fondata e finalizzata alla trasformazione del mondo. Gli anni Settanta sono stati così, nelle democrazie avanzate, l’epoca del «riflusso», del trionfo del privato, del declino dell’uomo pubblico. Nel blocco sovietico, il decennio in cui i dissidenti – Václav Havel, Adam Michnik, György Konrad – hanno teorizzato l’inutilità dell’impegno politico e la necessità che l’opposizione al regime fosse portata sul terreno etico. Ma fuggire dalla politica non significa fuggire dall’utopia. Del resto, chissà se la modernità secolarizzata saprebbe vivere senza utopia. La spinta verso la costruzione di un mondo perfetto non si è esaurita, allora, ha soltanto imboccato altri percorsi: ha smesso di puntare all’emancipazione collettiva delle classi o delle nazioni per concentrarsi sull’autodeterminazione dei singoli individui, e per promuoverla si è affidata a strumenti non politici. A partire dagli anni Settanta si è affidata ai diritti umani, alle convenzioni internazionali, ai tribunali, alle corti costituzionali. Dagli anni Ottanta, al mercato. E infine al progresso tecnologico, alle istituzioni tecnocratiche, ai processi d’integrazione globale. L’utopismo antipolitico ha raggiunto lo zenit negli anni Novanta. Non per caso, in quel decennio, in tante democrazie i partiti di destra e di sinistra si sono avvicinati al centro, la destra accettando i diritti, la sinistra il mercato. Non c’era più spazio per fare politica, insomma. Quando si parla di utopismo e di anni Novanta il primo nome che viene in mente è quello di Francis Fukuyama e della sua “fine della storia”. Ma Fukuyama ha avuto un successo planetario proprio perché ha saputo condensare lo spirito di quell’epoca, spirito che infatti ritroviamo, in forme diverse, in moltissime altre pubblicazioni uscite nello stesso torno di tempo. Nelle pagine di quei libri si aggirano – se non altro in prospettiva – folle di Individui Globali felicemente sradicati, privi di identità precostituite e perciò liberi di costruirsi l’identità che vogliono, svincolati da gerarchie o rapporti di potere, non limitati da vincoli territoriali. Certo, in molti di questi libri ci si chiede pure che cosa ne sarà della politica e della democrazia, in un mondo cosiffatto. In genere però se ne auspica o profetizza vagamente la ricostruzione a valle della trasformazione epocale, ritenuta del resto ineluttabile, senza chiarire come di preciso la politica democratica si ricostituirà, infine.

Gli Individui Globali e la convivenza impossibile col potere democratico Nell’utopia antipolitica degli anni Novanta, però, la democrazia e l’Occidente hanno finito per annegare. L’Occidente, da una parte, perché si è convinto che l’affermarsi di quell’utopia rappresentasse il suo trionfo, e di non essere quindi più necessario visto che l’intero globo si era ormai occidentalizzato, o almeno era in via di occidentalizzazione. La democrazia, dall’altra parte, perché banalmente gli Individui Globali non si addensano in un Demos né sopportano il Kratos. In realtà l’Occidente aveva già cominciato a entrare in crisi negli anni Sessanta. Lo si vede molto chiaramente quando si studia l’Internazionale Liberale, un organismo nato proprio per costituire una sorta di coscienza ideologica dell’Occidente e che, come dice il nome stesso, è il luogo dove possiamo trovare il pensiero liberale a un alto grado di purezza. Negli anni Cinquanta e Sessanta, il liberalismo dell’Internazionale Liberale è ancorato al contesto storico e geografico dell’Occidente. Detto altrimenti, il liberalismo è l’Occidente, non può essere separato dalle sue radici storiche e geografiche che si trovano appunto nel contesto occidentale. Dalla fine degli anni Sessanta, invece, quegli stessi valori liberali finiscono per disincarnarsi, diventano astratti, non appaiono più come nati e collocati in un determinato spazio e tempo, ma valgono per gli esseri umani tutti, sono valori “globali”, appunto. Dopo il 1989, poi, questa spinta alla globalizzazione dei valori occidentali diventa ancora più forte. La convinzione, insomma, è che ormai tutto il mondo sia in via di occidentalizzazione, e che quindi, a quel punto, l’Occidente non serva più e possa finalmente sciogliersi. L’inutilità dell’Occidente è sancita dal suo trionfo. La parola democrazia, è arcinoto, discende dai due termini greci demos e kratos, ossia popolo e potere. Può esserci un popolo, però, senza un’identità collettiva ragionevolmente stabile nel tempo? Gli Individui Globali non fanno demos nel senso classico della parola, non si addensano in un popolo, perché auto-costituiscono la propria identità al di là di qualsiasi ancoraggio sociale o territoriale. Certo, possono riunirsi in entità collettive nel momento in cui ritengano opportuno convergere temporaneamente su degli obiettivi, ma queste entità resteranno sempre effimere e provvisorie. Gli Individui Globali vivono poi, o quantomeno vorrebbero vivere in aspirazione, in un mondo a basso tasso di potere, che lasci loro il massimo spazio di auto-determinazione possibile. Da qui però discende, se non la distruzione del kratos, quantomeno un kratos minimo. In queste condizioni la democrazia non può che diventare qualcosa di molto diverso da quel eravamo abituati a chiamare con questo nome.