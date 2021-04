Il leader del Partito Democratico affronta diverse tematiche: da quelle politiche alla pandemia ( GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS ), ma lancia un appello "a tutti quelli che ci guardano da fuori o sono sulla porta: non è un semestre in cui ci guardiamo l'ombelico. Il nostro deve essere un partito che risolve i suoi problemi di identità se si costituisce come partito attrattivo e discute della democrazia".

"Democrazia sfidata a livello mondiale"

approfondimento

Letta: Pd incrostato di maschilismo, serve cura shock

Per il segretario Pd la questione fondamentale è la democrazia: "Oggi la democrazia è sfidata a livello mondiale. Siamo rimasti tutti senza parole davanti all'assalto a Capitol Hill, siamo stati impressionati quando abbiamo visto cosa accade in alcuni Paesi europei con i principi dello stato di diritto che vengono messi sotto pressione. Abbiamo visto la scena del sofà in Turchia. Il tema della democrazia ha a che vedere con che Paese saremo dopo la pandemia". In questo senso, conferma, "le Agorà saranno un modo per aprire un dibattito in Italia sul futuro della democrazia. Un dibattito molto bello e molto intenso dal quale vorrei uscisse una risposta alla provocazione: non serve un nuovo segretario, serve un nuovo partito"

Il futuro del Pd e le elezioni

Per quanto riguarda il futuro del Partito Democratico: "Abbiamo visto che è possibile applicare il metodo partecipativo al nostro lavoro, con l'obiettivo di fare vincere l'intelligenza collettiva", dice Letta, che aggiunge: "Tutto questo funziona se c’è la volontà di investire sul dialogo al nostro interno e tra centro e periferie: si convince il Paese non se si candidano 600 persone per il proprio seggio, ma se si candidato centomila persone per convincere il Paese. Questa è l'idea per le prossime elezioni politiche. Noi vinceremo le elezioni soltanto se scatterà l'impegno di 100mila persone impegnate come se fossero tutte candidate al seggio in Parlamento", ha aggiunto. "Non si vincono le elezioni con un'ottima squadra di comunicatori o agenzie di comunicazione, meglio se americana, ma se ci sono 100mila persone in campo che convinceranno 60 milioni di italiani sulla base delle nostre idee". Poi insiste: "Le alleanze le costruiremo. Le amministrative saranno un primo test per l'avvicinamento. Sulle alleanze siamo in una fase di percorso e l'obiettivo è quello di un nuovo centrosinistra, guidato da noi, attorno a noi, che dialoga con il M5s"