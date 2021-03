Letta: Pd incrostato di maschilismo, serve cura shock

"Io faccio il rompighiaccio. Ho scelto di proporre due capigruppo donna, che sono due vertici del Pd . Ma in questi giorni ho dovuto combattere contro le critiche di maschi, bianchi, cinquantenni che mi dicevano: due donne pur che sia?". Lo dice Enrico Letta a Dataroom su Corriere.it.

"Trovato un sistema anchilosato"

"La situazione del Pd è incrostata di un maschilismo per rompere il quale c'è bisogno di gesti forti. Quando sono arrivato c'erano undici figure maschili ai vertici. Quando mi hanno chiamato a Parigi per convincermi a fare il segretario ho detto: scegliete piuttosto un segretario donna. C'è bisogno di una cura shock per un sistema anchilosato", ha aggiunto.