"Lasciata troppa libertà alle regioni nella campgana vaccinale", ha sottolineato la capogruppo di Forza Italia al Senato a "L'Ospite" condotto da Massimo Leoni

Nella campagna vaccinale, "è vergognoso e imperdonabile saltare la fila. È stato lasciato troppo spazio alle regioni". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, su Sky TG24 a "L’Ospite", condotto da Massimo Leoni. "Devono esserci linee guida e protocolli uguali per tutti”, ha sottolineato. Poi ha aggiunto: "La gestione presa in mano da Figliuolo con un piglio coraggioso è stata quella di una campagna vaccinale moltiplicata per venti". Anche il premier "Draghi coraggioso, è un leader che può fare la differenza in Unione europea”.

"I risarcimenti non sono abbastanza" leggi anche Covid, proteste per riaperture in tutta Italia: scontri con polizia “Le persone che hanno manifestato in tutta Italia stanno dicendoci che non ne possono più. I risarcimenti non sono abbastanza. Quei 32 miliardi non sono sufficienti”, ha spiegato Bernini. "Non possiamo dare ristori a tutti, non possiamo illudere la gente", ha poi precisato la senatrice, proponendo però "una soluzione combinata: serve ossigeno fiscale, bisogna sospendere il pagamento delle tasse a chi non può pagarle". "Dobbiamo distinguere chi è furbo e chi deve essere aiutato, discriminare le diverse situazioni", ha ribadito.