La presidente dei Dem sull'uscita dell'ormai ex segretario: "Porta tutti quanti ad assumersi una grande responsabilità per capire come si vuole proseguire. Letta? Figura autorevole, ma deciderà l'assemblea. Guardiamo con interesse a cosa accade nel M5s, con Conte condivisa una stagione di governo" Condividi:

"Le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd sono state un atto politico importante, che porta tutti quanti ad assumersi una grande responsabilità sul futuro, per capire come si vuole proseguire. Domenica dovremo decidere se eleggere una nuova segretaria o un nuovo segretario o aprire la fase congressuale". Lo ha detto la presidente del Pd Valentina Cuppi, intervenendo a Start, su Sky TG24. “Dovremo affrontare – ha aggiunto - i temi che Zingaretti ha posto, le problematiche che riguardano la vita delle aree culturali e politiche, che quando si trasformano in correnti diventano davvero asfissianti. Dovremo partire da lì e aprire una discussione che possa coinvolgere il partito a tutti i livelli”.

"Letta nuovo segretario? Figura autorevole, ma decide assemblea" leggi anche Pd, Zingaretti: "Confermo le dimissioni ma non scompaio" A proposito del nuovo segretario da eleggere, Cuppi ha detto: “Enrico Letta è una figura autorevole, ci sono stati anche altri nomi che sono emersi, le candidature si raccoglieranno domenica durante l’assemblea, quindi fino a quel momento si continuerà a ragionare e a capire dove il partito vuole andare. Ci saranno colloqui e interlocuzioni – ha proseguito -, vedremo nelle prossime ore, ma è l'assemblea il luogo deputato a decidere e a scegliere, quindi attendo domenica”.

"Disponibile per aprire fase congressuale"

leggi anche Graziano Delrio a Sky TG24: "Zingaretti? Un fulmine a ciel sereno" Cuppi si è detta "disponibile per continuare ad esserci se si dovesse aprire la fase congressuale, per arrivare fino alle elezioni della prossima segretaria o segretario". Ed ha aggiunto: “È un impegno che mi sento di portare avanti, credo che il percorso congressuale, se non fossimo in questa situazione, sarebbe la via maestra, quella da seguire. C’è bisogno di un confronto reale e approfondito e il Congresso sarebbe la via migliore".

"Ho ascoltato Sardine, ma non si può definire 'tossico' il partito"

approfondimento Roma, Sardine davanti sede Pd. Santori: “Si apra una fase costituente” Cuppi si sofferma anche sull'attacco arrivato al Pd dalle Sardine: "Ho ascoltato le critiche che avevano da fare al partito, critiche che oltretutto sono anche autocritica e sono anche dentro alle parole dell’ex segretario Zingaretti, siamo consapevoli che c’è un grande lavoro da fare. Però quando si definisce il partito ‘tossico’, si vanno a toccare tutti quanti. Non c’è – ha spiegato - un Pd sui territori, uno in Parlamento e uno al Nazareno, è un tutt’uno. Si può dire che ci sono dei problemi, lo abbiamo detto noi per primi, da lì a dire che è tutto da buttare via ce ne passa. Possono esserci le critiche, però nel rispetto di tutti quanti".