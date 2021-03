Elezioni amministrative 2021 verso il rinvio in autunno per Covid

Lo slittamento potrebbe cadere tra settembre e ottobre. Le preoccupazioni riguardano non solo i rischi epidemiologici derivanti dalla chiamata alle urne in un momento in cui la curva del contagio è in salita, ma anche i possibili assembramenti nei tradizionali comizi politici che si terrebbero nelle settimane precedenti al voto

E’ l’allerta Covid a tenere altissima l'attenzione di Mario Draghi, tanto che nel governo cresce l'ipotesi del rinvio a dopo l'estate di tutte le elezioni amministrative previste da qui a fine giugno. La lista riguarda le Regionali in Calabria dell'11 aprile, le suppletive a Siena, le amministrative che si terranno in circa 1200 Comuni, tra i quali metropoli come Roma, Milano, Napoli, Torino. Il decreto legge ancora non è arrivato a Palazzo Chigi - si apprende da fonti dell'esecutivo – ma al Viminale l'istruttoria per decretare il rinvio è stata conclusa, manca solo un decreto legge e quindi un Consiglio dei Ministri. Le preoccupazioni riguardano non solo i rischi epidemiologici derivanti dalla chiamata alle urne in un momento in cui la curva del contagio è in salita, ma anche i possibili assembramenti nei tradizionali comizi politici che si terrebbero nelle settimane precedenti al voto (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE CORONAVIRUS).