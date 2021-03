Covid, Tajani: "Impedire lockdown, se serve utilizzare Sputnik"

Il vicepresidente di Forza Italia ribadisce la priorità: "L'Ue si muova per l'acquisto dei vaccini e trovi un accordo coi russi". E su Figliuolo dice: "Un esperto dell'organizzazione, per noi è vittoria politica"

Nella lotta al Covid (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE) "serve la prudenza, se si deve si chiudere si chiuda, ma dobbiamo impedire che si arrivi a un altro lockdown". Lo ha detto Antonio Tajani a Start su Sky TG24. "Per questo - ha sottolineato - insistiamo sul piano vaccini e abbiamo chiesto che l'Unione europea si muova per parlare non solo con le imprese per acquistare altre dosi di vaccino, ma anche, se serve, che si trovi un accordo con i russi per utilizzare lo Sputnik. Si deve fare tutto quello che deve essere fatto per tutelare la salute".