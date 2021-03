I fondi ci sono, si tratta di usarli bene. In un’intervista al Corriere della Sera, la ministra del Sud Mara Carfagna indica la via per il rilancio del Mezzogiorno, dicendosi per nulla preoccupata dell’assenza di un portafoglio proprio, perché "nei 209 miliardi destinati all'Italia, una parte considerevole andranno al Mezzogiorno per infrastrutture, digitalizzazione, sanità, transizione ecologica. In più avremo i fondi europei per il settennato che va dal 2021 al 2027 e il fondo nazionale di sviluppo e coesione". Per il Sud, prosegue, ci "saranno circa 150 miliardi, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da fare - aggiunge - è individuare i giusti progetti su cui investire".