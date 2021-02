Gentiloni: "Con governo Draghi Italia più virtuosa in Europa"

Secondo il Commissario all'Economia della Ue, l'azione del nuovo governo "va esattamente" nella direzione di "riforme strutturali per una crescita sostenibile meno disattenta alle dinamiche del debito, all'instabilità finanziaria, allo spreco di denaro pubblico" Condividi:

L'Italia "può diventare protagonista della rinascita europea". Lo dice in un'intervista a 'La Stampa' il commissario europeo agli affari economici. C'è la percezione che, grazie a un "effetto Draghi", il nostro Paese possa tornare a credere in "una nuova ricostruzione" e a giocare "un ruolo decisivo nell'Unione". "Solo tra due anni l'Europa tornerà ai livelli del 2019, ma con un tasso di crescita medio del Pil inferiore di 4 punti rispetto a quello che ci aspettavamo" spiega. In queste condizioni, "dobbiamo stare molto attenti: ritirare troppo presto le misure di sostegno è più pericoloso che ritirarle troppo tardi...". Bisogna rendere i nostri piani di sostegno più mirati agli investimenti innovativi e "non sprecare un euro su attività improduttive, soprattutto nei paesi a più alto debito come l'Italia" (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI)

Sul Recovery plan "ancora parecchi passi avanti da fare" approfondimento La corsa degli Stati europei verso il Recovery Fund Il nuovo dogma deve diventare "la crescita sostenibile" e il nostro Paese può avere un ruolo cruciale, come Italia "finalmente virtuosa", cioè "concentrata sulle riforme strutturali per una crescita sostenibile e meno disattenta alla dinamica del debito, all'instabilità finanziaria, allo spreco di denaro pubblico". L'effetto Draghi "conta molto. E l'azione del suo governo, che va esattamente in questa direzione, è fondamentale perché ricrea fiducia nel Paese e aiuta a superare le eventuali resistenze degli altri Stati membri sui meccanismi di riforma del Patto". Il Recovery Plan del nostro Paese con le correzioni e le integrazioni fatte nelle ultime settimane è già "una buona base, coerente con le priorità Ue. Ma restano ancora parecchi passi avanti da fare, sia sugli impegni di riforma sia sulle procedure di attuazione. Il tempo stringe, ma anche in questo caso il governo Draghi ha il profilo giusto e una base parlamentare adeguata a compiere questi sforzi ulteriori".