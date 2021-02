Piccolo fuorionda al termine del discorso per la fiducia a Palazzo Madama in cui il presidente del Consiglio ha parlato per quasi un'ora

"Mi dite voi quando posso sedermi?". Il premier Mario Draghi si rivolge così ai funzionari del Senato per chiarire una incertezza sul 'galateo' istituzionale, alla fine del suo intervento a Palazzo Madama, scandito dagli applausi e dai senatori tutti in piedi. Nessun altro 'strappo' al rigore e alla sobrietà per l'ex presidente della Bce, tranne un lapsus sui numeri delle persone ricoverate per Covid in terapia intensiva (2 milioni, invece di 2000). (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE SUL GOVERNO DRAGHI - IL VIDEO DEL DISCORSO INTEGRALE: PRIMA PARTE - SECONDA PARTE).