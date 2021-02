L'ex ministro e parlamentare di Italia Viva: "Credo ci sia qualche deficit nella rappresentanza territoriale e in quella di genere". Poi aggiunge: "Posti non ne abbiamo chiesti per i ministri e non li chiederemo per i sottosegretari" Condividi:

"Sono rimasta favorevolmente colpita dalle figure individuate dal presidente Draghi, parlo dei tecnici. Per quanto riguarda la politica, si fa il fuoco con la legna che si ha. Se i partiti hanno dato quelle indicazioni è evidente che si è tenuto conto di quelle". Lo ha detto a Sky TG24 l'esponente di Italia Viva ed ex ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - TUTTI I MINISTRI).

L'ex ministro: "Qualche deficit nella rappresentanza territoriale e di genere" "Credo - ha aggiunto - ci sia qualche deficit nella rappresentanza territoriale e in quella di genere. Questo non mi piace molto, ma non do questa responsabilità al presidente Draghi. Partiti che hanno avuto la possibilità di indicare più di un nome hanno messo poche donne, alcuni non ne hanno messa nessuna".