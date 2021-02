Il programma del nuovo presidente del Consiglio prevede oggi il giuramento, con una cerimonia anomala per via delle misure anti-Covid, il discorso in Parlamento e la fiducia delle due Aule a partire da mercoledì in Senato

Dopo aver sciolto la riserva, accettato l’incarico e annunciato la composizione della squadra di governo, Mario Draghi – dopo il giuramento del 13 febbraio – è atteso dagli ultimi passi per il varo del suo governo. Ecco l’agenda di Draghi per i prossimi giorni (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - TUTTI I MINISTRI).

Il giuramento segnato dalla pandemia approfondimento Governo Draghi, chi sono i ministri Dopo aver annunciato la lista dei ministri, oggi il governo Draghi ha prestato giuramento nel salone delle feste del Quirinale. Un evento che si è svolto in modo diverso da tutte le precedenti occasioni, vista la pandemia, con le regole sul distanziamento: niente parenti e niente giornalisti come da tradizione, dunque, ma una cerimonia in streaming. Hanno giurato i 23 ministri - 8 tecnici e 15 politici - che compongono il governo Draghi. Le conferme negli stessi ministeri rispetto al Conte bis sono 7: Di Maio agli Esteri, Lamorgese agli Interni, Guerini alla Difesa, Franceschini alla Cultura, Speranza alla Salute. D'Incà ai rapporti con il Parlamento. Inoltre Stefano Patuanelli resta ministro ma passa dallo Sviluppo economico all'Agricoltura e Fabiana Dadone dalla Pubblica amministrazione alle Politiche giovanili. Le donne in tutto sono otto. L'età media è 55 anni. La cerimonia della campanella e il primo Cdm

Dopo il giuramento, è la volta della cerimonia della campanella, il tradizionale rito che suggela il passaggio di consegne dal presidente uscente Giuseppe Conte a Draghi. Dopo la cerimonia, come da prassi, dovrebbe tenersi il primo Consiglio dei ministri del nuovo governo.



La fiducia tra mercoledì e giovedì vedi anche Draghi annuncia i ministri, la notizia e i titoli all'estero A metà settimana, mercoledì mattina alle 10 al Senato e giovedì alla Camera, toccherà infine al Parlamento con il voto di fiducia al governo Draghi. Nel frattempo Draghi metterà a punto il programma sul quale chiederà la fiducia in Parlamento, sulla quale il nuovo premier non si aspetta sorprese visto l'ampio sostegno annunciato nei suoi confronti, con la sola Fratelli d'Italia all'opposizione (che potrebbe anche astenersi). Alcuni punti della sua agenda programmatica sono emersi durante le consultazioni attraverso le voci delle forze politiche e delle parti sociali: tra questi la priorità all’ambiente, alla velocizzazione della campagna vaccinale, la valorizzazione della scuola all’impegno per la coesione sociale. Tutto il programma verrà però esplicitato nel discorso che Draghi terrà in Parlamento.