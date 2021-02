"The best,the best, the best"

Mario Draghi, al via oggi le consultazioni con i partiti

"The best, the best, the best", ha ripetuto Matteo Renzi nella sua intervista all'emittente degli Stati Uniti Cnbc. E ha continuato spiegando che a suo avviso "Mario Draghi è la persona migliore per ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio in Italia". Così il leader di Italia Viva non ha nascosto la sua soddisfazione per il nuovo governo che si profila all'orizzonte: "Con lui l’Italia è in buone mani"