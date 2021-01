Il ministro per gli Affari Europei ha fatto il punto sull'attuale situazione italiana: "La politica è compromesso. Dialogo non è segno di debolezza"

"La nostra linea è contro una crisi illogica, irrazionale visto il momento grave che sta vivendo il Paese". Così il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola ha parlato a Sky Tg24 della situazione politica italiana (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA CRISI DI GOVERNO) . “Abbiamo lavorato - ha aggiunto - proprio per portare unità e coesione nella coalizione perché quello che viviamo con la pandemia e i rischi sull’assetto socio economico ci dicevano che questo non è il momento più comprensibile per i cittadini italiani per aprire una crisi al buio dagli esiti incerti”.