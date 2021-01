Il leader di Azione è intervenuto sull’attuale situazione politica innescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva. “La nostra linea è quella della coerenza e della trasparenza. L’attuale governo non ha amministratori”. Poi ha detto che la crisi è "una disdicevole farsa" e che non è intenzionato ad appoggiare Conte in Parlamento