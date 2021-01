Martedì il Recovery plan , poi il tavolo per il patto di legislatura e un corposo rimpasto: è l'offerta finale che il premier Giuseppe Conte ha avanzato a Mattero Renzi, in asse con il Pd. "O il governo accelera e va veloce o non ha senso che ci stiamo", incalza però il leader di Iv. Intanto, emerge che un documento di 30 punti sarebbe stato consegnato nei giorni scorsi dal dem Bettini al premier, per conto proprio di Renzi.

Renzi, dopo più di quattro ore di assemblea in videoconferenza con i parlamentari di Italia viva, avrebbe escluso le elezioni anticipate e assicurato che Iv non darà mai il suo sostegno a un governo di centrodestra. Ma avrebbe aggiunto che così, "nell'immobilismo" dell'esecutivo, non si può andare avanti e ribadito che Iv è pronta all'opposizione se non vedrà accolta le sue proposte. Finora - afferma ancora Renzi - da Giuseppe Conte non sono arrivate risposte alle richieste di Italia viva. Nel corso dell'assemblea, secondo quanto raccontato dai presenti, è intervenuta la gran parte dei 48 parlamentari di Iv (31 deputati e 17 senatori). Con toni e accenti diversi, avrebbero tutti confermato il sostegno all'azione di Renzi e non ci sarebbe stato nessuno smarcamento, anche se alcuni si sarebbero mostrati più prudenti sulle scelte che ci saranno da compiere nelle prossime ore, nella consapevolezza che da qui a martedì si capirà se è ancora possibile un accordo nella maggioranza o ci sarà la rottura con l'apertura della crisi di governo.

Le mediazioni e i possibili scenari

Intanto il Pd, ma anche il M5s e Leu, spingono per l'accordo, senza più rinvii. È l'ultima chiamata, sembra intanto avvertire il premier in un lungo post su Facebook. Al centro Conte pone il piano vaccini, per un Paese "sfibrato" e la cui "tenuta" è "a rischio". Arriverà già la prossima settimana in Cdm, annuncia, non solo un Recovery plan che è patrimonio "di tutto il Paese", ma anche un nuovo scostamento di bilancio - che dovrà essere votato a maggioranza assoluta in parlamento - per finanziare un altro decreto ristori. Se la condizione di Renzi è che il premier si dimetta per dar vita a un Conte ter, è una condizione finora respinta. "Fino all'ultimo lavorerò per il bene comune", scrive il presidente del Consiglio. Intanto, Dario Franceschini e Graziano Delrio, in asse con il segretario Pd Nicola Zingaretti, inviano all'ex segretario un messaggio: con "buonsenso e buona volontà" è possibile "evitare una crisi in piena pandemia". Altrimenti, avvertono i Dem, Iv dovrà assumersi la responsabilità di bloccare Recovery e ristori.