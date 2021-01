In Calabria si voterà l’11 aprile. D'intesa con il presidente della Corte di appello di Catanzaro, e dopo aver sentito gli esponenti nazionali e locali delle varie forze politiche, Nino Spirlì ha deciso di rinviare le elezioni regionali che inizialmente erano previste il 14 febbraio.

“Bisogna tenere conto dell’emergenza sanitaria”

Il presidente facente funzione spiega in un comunicato, che l'emergenza sanitaria “mi induce ad assumermi una responsabilità ulteriore per salvaguardare la salute e l'incolumità dei calabresi. Ritengo - conclude il presidente Spirlì - che in momenti drammatici come questo non ci siano vincoli di sorta che possano o debbano impedire di poter decidere secondo buon senso e maturità'".