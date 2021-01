Mattarella a Papa Francesco: “Responsabilità è dare risposte”

L'omelia del Pontefice

approfondimento

Papa Francesco: "Sarà buon anno se ci prenderemo cura degli altri"

Nell'omelia preparata per la messa del primo giorno dell'anno a San Pietro, letta dal cardinale Pietro Parolin che la presiede al posto del papa a causa della sciatalgia del pontefice, Papa Francesco si è augurato: "Quest'anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura. Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Madonna con noi". Poi ha aggiunto: "Quanto è importante educare il cuore alla cura, ad avere care le persone e le cose. Tutto comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del creato. Non serve conoscere tante persone e tante cose se non ce ne prendiamo cura".

"Più protagonismo alle donne"

"Mi unisco con convinzione al Suo auspicio di un maggiore e diffuso protagonismo delle donne, alle Sue considerazioni sulla necessita' di uno sforzo pedagogico che, coinvolgendo famiglia, scuola e università, contribuisca a modellare le nostre societa' sulla base di un ritrovato spirito di fratellanza, e al Suo incoraggiamento affinche' ognuno diventi testimone della cultura della cura". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Papa Francesco.