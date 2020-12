La riforma raggiunge la maggioranza ma svela delle crepe nella maggioranza. In tre lasciano il Movimento, i 13 che hanno votato contro minacciati di espulsione

La riforma del Mes ha superato il voto del Parlamento raggiungendo comunque la maggioranza semplice ma svelando, nei numeri, dei problemi interni nelle forze di maggioranza. Soprattutto nel Movimento 5 stelle alla Camera. Dopo il voto, tre deputati M5s, Antonio Lombardo, Maria Lapia e Fabio Berardini, sono passati al gruppo Misto. I deputati erano contrari alla riforma del Mes: Lombardo non ha partecipato al voto, Berardini ha votato contro mentre Lapia si è astenuta.

Il "no" di 13 deputati pentastellati approfondimento Riforma Mes, ok da Camera e Senato. Renzi attacca Conte A Montecitorio i tabulati evidenziano il 'no' di 13 deputati 5 Stelle: in dissenso con il resto del gruppo, hanno votato contro la risoluzione della maggioranza che benedice la riforma, pur considerandola incompleta, e incarica il premier Conte ad andare a trattare in Europa . Altri 9 non hanno partecipato al voto. "Il Movimento 5 stelle ha ottenuto un grande obiettivo. Nella risoluzione c'è la nostra visione dell'Europa. Sospendere il patto di stabilità farà sì che nessuno abbia più bisogno di accedere al Mes, significa uccidere quel meccanismo", ha affermato la senatrice M5s Paola Taverna in un'intervista a La Repubblica commentando il voto.

Taverna: "Leader del Movimento? Ci sto ancora pensando" approfondimento Beppe Grillo attacca il Mes: meglio la Patrimoniale Parlando della maggioranza, "noi abbiamo fatto una scelta di responsabilità dando vita a questo governo. Non è mai stato un matrimonio d'amore. Ma davanti alle difficoltà del Paese abbiamo il dovere di superare le tensioni", ha sottolineato ancora Taverna. "Dobbiamo porci degli obiettivi e portarli a termine. Smettere di parlarci addosso. Stanno arrivando 200 miliardi che sono un'àncora di salvezza per il Paese. Vorrei fare un invito alla consapevolezza di quello che i cittadini si aspettano dalla politica", aggiunge l'esponente M5s, che spiega di non fidarsi di Matteo Renzi ed esclude un esecutivo con Forza Italia. In merito alla possibilità di correre per la leadership dei 5 Stelle, "ci sto ancora pensando: voglio essere certa di essere di aiuto al Movimento", dice Taverna auspicando che Alessandro Di Battista "si candidi per la segreteria”.

L'ex Berardini: "Clima tossico dopo il voto" Il deputato Fabio Berardini ha lasciato il gruppo M5s per trasferirsi al Misto in dissenso sulla riforma del Mes. "Noi 13 deputati che abbiamo votato coerentemente con il nostro programma elettorale siamo stati minacciati di espulsione ed emarginati. Il clima è diventato talmente tossico che non mi riconosco più in questa forza politica", ha scritto in un messaggio. Berardini assicura tuttavia che andrà "avanti come sempre: sosterrò il Presidente Giuseppe Conte e continuerò a lottare per portare avanti tutte le battaglie che ho intrapreso: sanità pubblica, massima trasparenza della pubblica amministrazione, lotta agli sprechi, diritto ad un ambiente sano, No al Mes, lotta per la massima occupazione e diritti sociali".