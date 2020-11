Lo ha dichiarato durante la trasmissione "Tagadà" su La7, in merito ai prossimi provvedimenti che saranno presi per il contenimento della pandemia in vista delle festività. "Ci sono delle discussioni - ha aggiunto - ma ciò che ispira le decisioni di governo è evitare le situazioni di assembramento e di socialità"

Sulle prossime mosse del governo riguardo al Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) in vista del Natale, è intervenuta anche Sandra Zampa, sottosegretario del ministero della Salute. A Tagadà, su La7, il sottosegretario ha dichiarato che tra le ipotesi al vaglio c'è il mantenimento del coprifuoco alle 22, mentre nei giorni scorsi si era parlato di un possibile allungamento degli orari nelle settimane delle festività.

"Le regioni devono chiedere pazienza ai cittadini" approfondimento Dpcm Natale, regioni: a scuola si torni a gennaio. Timori terza ondata "In questo momento dovrebbero essere i presidenti di Regione a chiedere ai propri cittadini la pazienza di resistere anche in un colore più restrittivo - ha continuato Zampa - per poter consolidare i dati che parlano di un andamento in miglioramento". Sul coprifuoco, ha dichiarato che "attualmente è fissato alle ore 22, c'è una discussione in corso, non so se sarà prolungato per qualche sera. Ma ciò che ispira le decisioni di governo é evitare le situazioni di assembramento e di socialità".