Il presidente della Regione Abruzzo ha parlato dell’emergenza economica legata alla pandemia di coronavirus. “Le tensioni sociali nascono quando i cittadini, colpiti da restrizioni, non sanno se verranno protetti”, ha detto. “Se ci sono categorie che non ricevono i sussidi o realtà che vedono fallire una stagione senza nessuna garanzia, questo rende più difficile fare le scelte anche coraggiose e impopolari per tutelare la salute pubblica”

“Io chiedo al Governo di intanto aprire il paracadute”. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, intervenuto a Sky TG24, ha parlato dell’emergenza economica legata alla pandemia di coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). In particolare si è soffermato sugli aiuti per alcune categorie in difficoltà, come le attività che gravitano intorno alla stagione invernale.