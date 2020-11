Il presidente della commissione Antimafia, dopo la polemica per le parole sui calabresi e su Jole Santelli, torna a far discutere per alcune frasi dette oggi durante la trasmissione televisiva Omnibus su La7: “Quel che è accaduto ieri è un episodio all’interno di una strategia”

Prosegue la polemica per le parole del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra su Jole Santelli e i cittadini calabresi. Intervenuto a Omnibus su La7, dopo aver detto che non intende dimettersi dal suo ruolo nella Commissione Antimafia ha aggiunto: “Quando dai fastidio alla mafia vieni infangato”, lasciando intendere che ai suoi danni è in atto una strategia per delegittimarlo. “Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. #MorraDimettiti”, ha scritto tra gli altri Mara Carfagna su Twitter.

Morra: "Una strategia contro di me" approfondimento Morra: "Malattia Santelli era nota, Calabria ha i politici che merita" "Dimettermi da presidente della Commissione Antimafia? - ha detto Morra - Piacerebbe a tanti ma io credo che anche quello che è accaduto ieri sia un episodio all'interno di una strategia, perché quando dai fastidio a Cosa Nostra, la mafia e la 'ndrangheta, come ci hanno insegnato, allora bisogna sporcare, infangare e delegittimare". Tajani: "Continua a offendere la memoria di Jole Santelli" "Il Presidente dell'Antimafia non può occupare l'incarico – ha attaccato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani su Twitter - Continua a offendere la memoria di Jole Santelli e quella di tutti i malati che non dovrebbero svolgere ruoli elettivi. Ogni essere umano è indispensabile alla società!". Poi ancora Mara Carfagna: "Basta Nicola Morra, ad un certo punto bisognerebbe avere il buon gusto di tacere ed andare a casa". Gasparri: "Morra deve andare via" "Vedo che Morra è ancora presidente della Commissione Antimafia – ha detto invece il senatore Maurizio Gasparri - Non può più svolgere quella funzione. Non ne ha la dignità, travolto dalle sue deliranti affermazioni. Peraltro non le prime sconcertanti. Lo hanno sconfessato tutti. Va ringraziata la Rai per avere all'ultimo istante, non senza la necessità di sollevare molti dubbi da parte di tanti, revocato un invito a questo figuro in una trasmissione di ieri sera. Morra deve andare via. Ha offeso Jole Santelli, la Calabria, i malati, tutti gli italiani".