Continua la polemica riguardo all’ordinanza che la scorsa estate ha permesso la riapertura dei locali da ballo a ridosso del Ferragosto e su cui la Procura di Cagliari ha avviato un fascicolo per epidemia colposa. I partiti di minoranza chiedono il passo indietro del governatore e l’istituzione di una commissione d'inchiesta. Intanto spunta un parere negativo del Cts di qualche giorno prima, ma la Regione ribatte: si riferisce ad altro

In Sardegna continua la polemica e lo scontro politico riguardo all’ordinanza che la scorsa estate ha dato il via libera alla riapertura delle discoteche. Ordinanza finita ora sul tavolo della Procura di Cagliari con l'avvio di un fascicolo per epidemia colposa. I partiti di opposizione, per fare luce su alcuni aspetti della gestione dell'emergenza Covid nella regione, hanno sollecitato l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Chiedono anche le dimissioni - e annunciano una mozione di sfiducia - del governatore Christian Solinas: “Risponda sul parere del Cts o vada via”. Uno dei punti su cui si dovrà fare chiarezza, infatti, è proprio il parere del Comitato tecnico scientifico che l’ordinanza dà per acquisito. I contenuti di quel documento li conoscono in pochissimi, ma è proprio su di esso che la Regione ha fondato le motivazioni per far ripartire la movida e non spegnerla nel periodo di Ferragosto. Nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un primo parere negativo del Comitato, datato 6 agosto. La Regione, però, ha replicato che quel parere non ha niente a che fare con l'ordinanza firmata l'11 e che si riferisce "a una bozza di linee guida regionali per il settore delle discoteche, mai adottate" (CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Le opposizioni firmano mozione di sfiducia contro Solinas leggi anche Sardegna, discoteche aperte in Costa Smeralda: procura apre inchiesta Contro Solinas si sono ricompattate le opposizioni nel Consiglio regionale della Sardegna: hanno annunciato una mozione di sfiducia verso il presidente che sarà sottoscritta da tutti i partiti di minoranza. Movimento 5 Stelle, Progressisti, Partito Democratico e Leu, infatti, ritengono “quanto successo estremamente grave”. “I sardi non meritano di essere governati in questo modo”, hanno spiegato le minoranze in una nota. “La fiducia e la trasparenza sono valori fondamentali e il presidente Solinas li ha violati. Come opposizioni unite chiediamo la condivisione della mozione da parte di tutti i colleghi che tra la maggioranza abbiano il senso di responsabilità e l'onestà intellettuale di riconoscere un fallimento di governo”. La richiesta di dimissioni a Solinas è arrivata da più parti. “Non si può più ammettere tanta inadeguatezza e chiediamo subito le dimissioni di Solinas", hanno dichiarato i parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle Emanuela Corda, Lucia Scanu, Paola Deiana, Nardo Marino, Mario Perantoni, Luciano Cadeddu, Alberto Manca, Pino Cabras. “Mostri gli atti e smentisca le accuse che gli arrivano da ogni parte o presenti le dimissioni per manifesta incapacità di gestire una situazione così importante”, ha ribadito anche Eugenio Lai (LeU). “Solinas risponda alle domande o si dimetta", ha chiesto anche il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda.