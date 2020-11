Fino alle ore 14 del 17 novembre prossimo, le Ssd e le Asd titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto e per un contributo per le spese di eventuali costi sostenuti per le sanificazioni dei locali

Da stamattina fino al 17 novembre le società e le associazioni dilettantistiche potranno chiedere allo stato il rimborso per le spese di utenza, affitto e per i costi di sanificazione dei propri locali per la lotta al Covid-19 (LIVEBLOG - SPECIALE). Lo ha annunciato il ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora: “A partire dalle ore 10 di martedì 10 novembre e fino alle 14 del 17 novembre prossimo, le Ssd e le Asd titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto e per un contributo per le spese di utenze e per eventuali costi sostenuti per le sanificazioni. Chi aveva già ricevuto il fondo perduto oggi riceverà il doppio di quanto ricevuto la volta scorsa" ha detto Spadafora.