Dopo le polemiche per le frasi su lockdown e misure solo per le fasce più anziane della popolazione, il governatore ligure in un’intervista al Corriere della Sera si scusa per la forma e ribadisce il senso dell’affermazione: “Servono misure differenziate. Non è un ghetto, ma protezione. Giusto adottare politiche che tutelino i più fragili ed esposti”

Giovanni Toti, governatore della regione Liguria, dopo le polemiche per un suo tweet relativo al lockdown e alle misure solo per gli anziani, si è scusato per la forma, ma in un'intervista al Corriere della Sera non fa marcia indietro nella sostanza: "Il mio collaboratore che ha commesso l'errore in un live tweet, come me, si scusa, imparerà e migliorerà - spiega - ma non lo farà una classe dirigente ipocrita, meschina, che la butta in gazzarra e non vuole vedere la realtà drammatica che abbiamo di fronte".

“Il tweet scritto in modo maldestro”

Il testo del tweet "è un passaggio scritto in modo maldestro e mi dispiace se ha ferito qualcuno. Ma la sostanza è chiarissima - aggiunge - non è piacevole chiedere sacrifici alla popolazione". Ma "è più giusto adottare politiche che contengano il danno proteggendo i più fragili e i più esposti - gli over 75 che rappresentano il 90% dei morti - o impedire che vadano a scuola, all'università, al lavoro persone giovani, sane, che spesso sono asintomatici o superano senza problemi la malattia?".