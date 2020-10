La leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha attaccato duramente l’esecutivo, reo di non aver gestito al meglio l’emergenza coronavirus: "Chiediamo più serietà e meno propaganda". Poi aggiunge: "Quando l’epidemia sarà sotto controllo è necessario andare a votare: gli italiani decidano da chi farsi guidare per ricostruire il Paese"

"L'epidemia va fermata assolutamente ma tutto quel che si può fare prima del lockdown lo si deve tentare. Possibilmente con intelligenza". Queste le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista rilasciata a Repubblica. La politica romana attacca duramente il governo, reo di non gestire al meglio l’emergenza coronavirus: "Chiediamo più serietà e meno propaganda. La soluzione non può essere chiudere i ristoranti alle 18 per decongestionare i mezzi pubblici", anche perché "è alle otto del mattino che devi evitare gli assembramenti, non alle 22". Poi avverte: "Terminata l’epidemia è necessario tornare al voto". (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

"Lockdown? Bisogna capire cosa si intende" leggi anche Covid19, le ordinanze firmate regione per regione Alla domanda sull’eventuale lockdown in Italia, la presidente di Fratelli d'Italia precisa: "Intanto, bisogna capire cosa si intende per lockdown" perché ad esempio "quello francese non è un lockdown come lo conosciamo noi: c’è solo la chiusura di alcuni esercizi. E poi l'eventuale chiusura si regge con provvedimenti che impediscano il collasso dell'economia". "Anche in Germania chiudono, ma ristorano i piccoli imprenditori con il 75 per cento del fatturato dell'anno precedente". La stessa Meloni poi sottolinea: "Il punto è che le misure indispensabili sono altre e non sono state adottate", come "prevenire i contagi sui mezzi pubblici, nelle scuole, sui posti di lavoro e per potenziare la sanità alla vigilia di una seconda ondata più che annunciata".