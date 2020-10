Dpcm, governo al lavoro. Possibile conferenza stampa di Conte oggi

Prima bozza dpcm, Nel governo ultime riflessioni su stop ristoranti a 18

Ci sarebbe un supplemento di riflessione - secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo - sulle misure di restrizioni sulle attività di ristorazione e, in particolare, sullo stop alle aperture oltre le 18. Sarebbe proprio quest'orario - che metterebbe fuori causa cene e aperitivi - ad essere al centro del supplemento di riflessione. Ormai certa, invece, la chiusura dei ristoranti la domenica così come la misura secondo cui "il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi".