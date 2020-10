Il presidente della Repubblica in un messaggio agli organizzatori della marcia Perugia-Assisi: "La stessa azione di contrasto alla pandemia può diventare una modalità di costruzione della pace"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore Catena Umana da Perugia ad Assisi, ha sottolineanto come "la stessa azione di contrasto alla pandemia può diventare una modalità di costruzione della pace" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I FOCOLAI IN ITALIA).

Mattarella: "La cultura della cura è una dimensione della fraternità"

"Time for Peace - Time to Care" è il motto scelto per l'edizione 2020 - ha continuato il capo dello Stato - Il diritto alla cura è un caposaldo della piena cittadinanza, ma la cultura della cura va oltre le capacità del sistema di Welfare di rispondere ai bisogni con qualità ed efficienza: la cultura della cura è una dimensione della fraternità tra gli uomini, è un fattore di coesione sociale e può diventare vettore di un'economia orientata a un più equilibrato e duraturo sviluppo".

Il Capo dello Stato: "Tutela salute metro civiltà economie avanzate"

"L'impegno per garantire la massima sicurezza sul lavoro non deve arretrare di fronte a nessun evento emergenziale, perché la tutela della salute di chi lavora costituisce un bene primario su cui si misura la civiltà delle economie avanzate", ha proseguito Mattarella. Per il presidente "l'auspicio è che, nonostante le condizioni difficili create dalla pandemia, si tragga la spinta per aumentare gli investimenti sulla sicurezza, avvalendosi dei progressi offerti dalle nuove tecnologie e degli avanzamenti compiuti in questi anni dalla ricerca scientifica".