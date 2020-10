Domenica 4 e lunedì 5 ottobre gli elettori della città saranno nuovamente chiamati alle urne dopo il primo turno del 20 e del 21 settembre. Gianni Nuti e Giovanni Girardini si sfidano per la carica di primo cittadino

Ad Aosta per le elezioni comunali, si sfidano al ballottaggio Gianni Nuti, sostenuto da centrosinistra e autonomisti, e Giovanni Girardini, sostenuto dalla lista Rinascimento (e per il ballottaggio anche da Lega e centrodestra). Si vota domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 5 dalle 7 alle 15 per eleggere il primo cittadino che prenderà il posto di Fulvio Centoz (TUTTI I BALLOTTAGGI: FOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - LA MAPPA ELETTORALE DI AOSTA).