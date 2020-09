Primo giorno del segretario di Stato Usa a Roma. Tensioni al simposio sulla libertà religiosa, dopo che Pompeo ha intimato alla Santa Sede di non rinnovare l'accordo con la Cina sulle nomine dei vescovi: “In nessun luogo la libertà religiosa è sotto attacco più” che in quel Paese. Gli esponenti vaticani: amministrazione Trump vuole "strumentalizzare" il Papa in campagna elettorale. Nell’incontro con Conte e Di Maio Pompeo sul 5G ha chiesto all'Italia "di fare attenzione alla privacy dei cittadini"

Cina, 5G, frizioni con il Vaticano. Potrebbe riassumersi così la prima giornata della visita di Mike Pompeo in Italia. Il segretario di Stato Usa, a Roma, ha incontrato sia il premier Giuseppe Conte sia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ma ha partecipato anche al simposio sulla libertà religiosa, dove si è consumato un nuovo scontro con la Santa Sede.

Le tensioni tra Usa e Vaticano Le tensioni tra Vaticano e governo degli Stati Uniti sfiorano ormai la crisi diplomatica. Alcuni giorni fa il segretario di Stato americano aveva attaccato la Santa Sede, intimandole di non rinnovare l'accordo con la Cina sulle nomine dei vescovi. Quell'uscita non è passata inosservata e oggi, durante il simposio organizzato all'Hotel Excelsior dall'Ambasciata Usa presso la Santa Sede e a cui hanno partecipato anche il card. Pietro Parolin e il “ministro degli Esteri” mons. Paul Gallagher, gli esponenti vaticani hanno accusato l'amministrazione Trump di voler "strumentalizzare" il Papa nell'attuale campagna elettorale in vista delle presidenziali statunitensi di novembre. Proprio per questo, domani (giovedì 4 ottobre) Pompeo sarà in Vaticano ma a riceverlo non sarà il Pontefice ma il cardinale Parolin. Durante il convegno, Pompeo ha ribadito che “in nessun luogo la libertà religiosa è sotto attacco più che in Cina" e ha aggiunto che la Chiesa cattolica deve ritrovare il "coraggio" che aveva ai tempi di Papa Wojtyla, che "ha reso testimonianza al suo gregge sofferente e ha sfidato la tirannia".