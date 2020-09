Coronavirus, Conte all'Onu: "Pandemia opportunità per nuovo inizio"

Il premier è intervenuto in video alla 75esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha ricordato: il vaccino dell'Italia "sarà a disposizione di tutti, non può essere un lusso". Poi ha aggiunto: "G20 in Italia sia momento di rinascita collettiva"

Il nemico invisibile della pandemia è una tragedia che ci ha cambiato, ma è anche l'opportunità per un nuovo inizio. A sostenerlo, nel suo intervento video alla 75esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è il premier italiano Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha poi assicurato che "il nostro vaccino sarà a disposizione di tutti i popoli, non può essere un lusso" (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Conte: "La pandemia ha messo in luce anche la nostra forza" approfondimento Coronavirus, Oms omaggia l'Italia: “Ha reagito con forza al Covid-19” "La pandemia ha messo in luce le nostre debolezze, ma anche la nostra forza", ha aggiunto Conte: "Insieme possiamo voltare questa pagina buia della storia, come 75 anni fa. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per i nostri figli". Per il premier, inoltre, non bisogna accontentarsi "di un ritorno alla semplice normalità. La normalità di prima è migliorabile", conltivando un "rinnovato spirito di solidarietà".